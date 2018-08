La medida coincide con la asunción de un nuevo director, tal como había anunciado la semana pasada el ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez. Según contó José Hernández, trabajador social del hospital, ayer fue el último día del director y hoy debía asumir uno nuevo designado por Provincia.

Hernández aseguró que esta semana le solicitaron una audiencia al gobernador Omar Gutiérrez para poder abordar la problemática y encontrar una solución.

El trabajador, además, dijo que para que el servicio funcione en óptimas condiciones necesitan al menos diez pediatras y que por eso los profesionales que habían ingresado por lapsos temporarios terminaron renunciando. "Han venido dos o tres y han renunciado porque no sirve esa cantidad para hacerse cargo de la población de Centenario. Ni con seis ni con ocho estamos alcanzando a abordar la población. En principio sabemos que con menos de diez pediatras no se podría dar un servicio de calidad", señaló Hernández.

Además, comentó que el pasado martes asistieron dos médicos desde el hospital Bouquet Roldán de Neuquén pero que sólo estuvieron ese día y desconocen cuál será su actividad. "No sabemos si van a volver a venir, o vendrán semanalmante. Pero acá no se resuelve que traigan de otro hospital. Si no hay un plantel de pediatras de acá, no es ninguna solución", reclamó el trabajador.

Actualmente, el cierre del área implica las continuas derivaciones a los hospitales de la capital o incluso al hospital de Plottier.

