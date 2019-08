Silvina Luna sufrió en vivo por una ex del Polaco

“Recuerdo que la noche que lo vi por primera vez fui a la Costanera y estaba pasando música Silvina. También estaba Mora Godoy”, detalló la joven.

Con este inicio, las demás integrantes del panel comenzaron a decir entre ellas que a Luna le habían sido infiel.

En ese momento, Tamara aclaró que su encuentro a solas ocurrió más adelante, cuando él ya estaba separado de la panelista, pero terminó de la peor forma: en el hospital. Según explicó la propia joven, mientras “jugaba al carnaval” con el músico, sufrió un accidente. Por este motivo, el artista tuvo que llevarla al hospital, pero no se quedó para acompañarla.

Ante estas declaraciones, la modelo no podía ocultar su cara de disgusto. “Luna no lo puede creer. Estuvo de novia y nunca la llevaron a navegar. Y ella, a quien recién conocía, la llevó a navegar, al médico, hizo todo”, arremetió Mica Viciconte, como una especie de defensa hacia su compañera.

Dado que ante cada palabra que Tamara emitía inmediatamente miraba a Luna, la panelista, en medio de la incomodidad, declaró: “Vos contá tu historia. No me mires a mí porque ya no estoy más con El Polaco”.

