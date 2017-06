Simularon ser dos policías y entraron a robar en una casa

El jueves alrededor de las 20:30, una mujer de 28 años y su hijo de 5 años estaban en su vivienda, ubicada en la toma Ruca Antu, cuando ruidos desde la calle la pusieron en alerta. En un momento sintió que alguien intentaba entrar a la casa, pero como la puerta estaba trabada con llave, golpearon la ventana.

Ante la extraña situación, la mujer se asomó para ver quién estaba afuera. Para su sorpresa vio a dos jóvenes vestidos con las camperas celestes impermeables de la Policía que se usaron hasta hace unos años. Le manifestaron que eran efectivos policiales y querían hablar con ella. Hasta ahí, la escena era llamativa pero no fuera de lo común. La joven madre abrió la puerta a los supuestos policías y el miedo se apoderó de la casa.

“¿Dónde tenés la plata?, ¿dónde está Martín?”, una y otra vez le preguntaban a los gritos por una cantidad de dinero que tendría en la vivienda y por su pareja, quien en ese momento había salido. Asustada y tratando de cubrir a su pequeño hijo, les repetía que no tenía idea de qué hablaban, que ella no tenía ningún dinero.

No satisfechos con las respuestas, la tiraron al piso, la golpearon y la asustaban con dispararle. Si bien la mujer no pudo ver ningún arma, sintió el frío de un caño apoyado en su cabeza. Luego la encerraron con el niño en el baño, tomaron dos celulares y una tablet y se fueron de la vivienda. Cuando no los escuchó más, aún con miedo, la joven salió del baño y observó que huían en una Ecosport roja hacia el este. Fue hasta a lo de un vecino, quien llamó a la Policía. Los describió como personas robustas, uno de ellos con ojos claros saltones y el otro con bigote y barba.

Intervino personal de la Comisaría 20ª, de Delitos y de Criminalística. No se pudo levantar ningún tipo de rastro en la casa.

20.000 pesos en electrónica

Es el monto estimado del botín robado por los dos falsos policías entre los dos celulares y la tablet. Además, los delincuentes se llevaron un bolso tipo morral con importante documentación personal de la joven madre.