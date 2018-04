Sin la presencia de Diego, Dalma Maradona dio el sí

Dalma se casó con Caldarelli en una ceremonia no religiosa presidida por el psicólogo social Ariel Dorfman.

La hija mayor del "10" caminó al altar con los compases del Ave María cantados por Luciano Pereyra, quien no se quedó a la ceremonia.

Embed @dalmaradona celebrar tus 15 y hoy verte en un altar es un salud x la vida y la amistad en mi alma!!!! solo quiero que siempre seas y sean muy felices!! Los abrazo muy fuerte!❤️ — Luciano Pereyra (@LucianoPereyra) 31 de marzo de 2018

"Dalma caminó al altar, la esperaba Andrés. Cuando hay emotividad y amor todo sale bien, fue muy lindo", expresó en declaraciones reproducidas por el sitio Infobae Dorfman, quien en 2002 oficiara los casamientos del programa La Gran Propuesta, que conducía por Telefé Claribel Medina.

Embed

Entre los invitados se encontraban varios conocidos del ambiente mediático local como el cómico Jay Mammon; Mica Vázquez, Malena Guizburg, el abogado Fernando Burlando; su novia, la modelo Barby Franco, y el ex arquero de la Selección y conductor televisivo Sergio Goycochea.

Embed

Luego de idas y venidas, Maradona finalmente no pudo concurrir a la boda de su hija.

Según trascendió, el jeque dueño del Fujairah FC de los Emiratos Árabes Unidos, el club donde Maradona se desempeña como director técnico, no lo autorizó a viajar en esta fecha.

Además, el jeque le habría advertido que si se ausentaba en el partido de este sábado sería inmediatamente despedido, lo que implicaría el despido además de las 30 personas que conforman su equipo.

Dalma, como lo viene haciendo hasta ahora, se refirió a la ausencia de su padre a través de la red social Twitter: "NADA NADA va a opacar uno de los días más felices de mi vida! Gracias a ustedes por los mensajes de AMOR!! Estoy feliz porque tengo a la mejor persona del mundo al lado mío! Mañana es NUESTRO DÍA y vamos a disfrutarlo a full!!!".

Embed

Trascendió que el ex capitán y entrenador de la selección argentina le avisó por teléfono a su ex esposa, Claudia Villafañe, que no iba a poder asistir a la boda y hasta le habría pedido que pospusiera la fiesta para poder estar presente, aunque la joven novia -visiblemente molesta- rechazó la idea.