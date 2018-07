Sin valentía, se lo llevaron puesto y se irá

Por eso nos quedamos afuera, porque además el entrenador no tuvo la valentía suficiente para decir ‘¡no, a todos estos no los quiero!’. Y punto. Y si no le gusta al grupo, mala suerte.

Ninguno de los últimos entrenadores aprovechó la oportunidad histórica de un grupo que no era respaldado por la gente y se los llevaron puestos a todos. Incluido a Sampaoli, quien no va a seguir.

La eliminación de Argentina no nos toma de sorpresa, porque ya lo veníamos viendo y hablando. Uno se aferra a la ilusión, por la ilusión misma, porque se puede, porque es gratis y porque tiene a Messi. Pero ni Messi estuvo a la altura ni el equipo salió al rescate de Messi ante Francia como pasó ante Nigeria.

Esta vez el equipo no funcionó como tal. El 4 a 3 fue una ilusión óptica.

