El guitarrista admitió que algunas canciones de Guns N’Roses son “un poco sexistas”. “Algunas de las canciones son, a su manera, un poco sexistas, pero no para tomarse tan en serio. No creo que fueran maliciosas ni nada de eso”, declaró el músico a Yahoo! Music. “Nunca se me pasó por la cabeza. Quiero decir, creo que cuando el Me Too realmente estalló, pensé en un grupo de músicos, no en algunos en particular. Pero en su mayor parte, hasta donde sé, no fue así”, explicó Slash en cuanto a cómo encaja el viejo catálogo de la banda ante el movimiento impulsado por las mujeres contra los abusos.