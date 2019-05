Un poco más serie, la actriz señaló: "Estoy chocha. Yo quería (hacérmelas) desde los 18 pero mis viejos no me daban mucho el okey. Y cuando cumplí 18 me dijeron pagátelas cuando tengas tu plata".

Fue ahí cuando la panelista Karina Iavícoli la interrumpió. "Pregunta desubicada la mía, la que viene, aviso: ¿fueron estrenadas?". "Si, me las hice en febrero", dijo con una risa vergonzosa Sofía. Y mirando a cámara agregó: "Papi te mando un beso".

"Si de febrero a hoy no las estrenó, pobrecita", comentó picante Yanina Latorre. "Si a esa edad no son activas, imaginate qué nos queda a nosotras", añadió.

Hace unos días Sofía y Julián armaron sus valijas y aterrizaron en Puerto Madryn para conocer de primera mano las historias de los protagonistas de Juntos Podemos, la asociación que incluye laboralmente a chicos con discapacidad y que está cumpliendo el sueño de tener su sede propia, gracias a que los jóvenes se consagraron como los mejores en la pista del "Bailando 2018".

Hace unas semanas la tan esperada visita generó polémica, luego de que el hermano de uno de los chicos que concurren a la isntitución acudiera a las redes para pedirle a la dupla que por favor cumpla con la promesa de ir a verlos.

Por otro lado, en las últimas horas Sofi compartió un divertido video en su Instagram con la apariencia de una nena de 9 años, que se hizo tendencia a partir de una aplicación. La publicación tuvo numerosos likes y comentarios.

