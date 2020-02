Sofía Gala atendió a Eduardo Feinmann

Casi un mes después, la hija de Moria Casán -fue la primera en fulminar a Feimann dedicándole una serie de mensajes en Twitter- se refirió al tema y fue contundente. En una entrevista con el programa Confrontados, Sofía explicó: “Yo no voy a hablar de él. A mí no me gusta, yo no lo conozco a ese señor, nunca hablé con él, no me conoce a mí. Además, habló de una noticia vieja con fotos de otro año y la verdad es que no me hace sentir bien que una persona que no conozco, que un señor grande hable de mí”.