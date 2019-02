"¿Se dan cuenta que estúpidos hay en todos lados?", acotó Hernán Drago, uno de los panelistas del ciclo.

"No, no me gustó, lo vi como que estaba jugando, perdón Sol. Mirá!, qué hacés maestro?! No, es un maleducado. Perdón Sol, para que quede claro, lo que yo vi desde acá que él estaba haciendo un paneo que me pareció desubicado con el celular y te lo puedo confirmar. Ahora, no entremos en discusión, dejalo ahí, pero no me gustó lo que estaba haciendo, por eso paré lo que estaba diciendo Hernán Drago", le comentó el Pollo a Sol.

Fue en ese momento cuando la vedette de Nuevamente juntos (obra de Carmen Barbieri y Santiago y Fede Bal) se dio vuelta y se dirigió al hombre que la estaba grabando.

"Señor, ¿qué está grabando usted?", lo increpó. "Para un compañero de trabajo estoy grabando", atinó a decir el desubicado personaje.

"Pero… ¿qué graba? Porque yo estoy de espaldas, y acá los chicos del piso están viendo como que usted está grabando algo que no está bueno grabar", insistió la ex participante del Bailando. "Vos podés grabarme de acá, grabar un plano general, pero si grabas el culo…", terminó la discusión la blonda.

