¿Sol Pérez cambió de camiseta a la hora del amor?

Primero fue Boca (Lisandro Magallán), después se habló de Racing (Ricardo Centurión) y ahora se habla de que estaría relacionándose con algún integrante de River.

Así surgió este jueves por la tarde en el programa Los Especialistas del Show en el que participa como panelista. Allí la blonda Chica del Clima confesó que estaba saliendo con un jugador.

"Me estoy conociendo con un chico ahora, estoy muy bien, no me quiero casar, no quiero ser la novia ni nada", aseguró.

Por ahora, lo único que se pudo saber es que el jugador "millonario" es menor que ella, por lo que Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta son los principales sospechosos (aunque el último está felizmente casado y con una hija).

