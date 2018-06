Inmediatamente, comenzaron las especulaciones del nombre del jugador, que Sol prefirió mantener en el más estricto anonimato.

Hace unas semanas dejó entrever que el hombre en cuestión era Lautaro Martínez, el delantero de Racing. No obstante, esta tarde Jorge Rial dijo esta tarde en Intrusos que el flamante ex de Sol pertenece al club Estudiantes de La Pata.

Ahora en una nota con el programa “Infumables”, por FM Top 104.9, que luego replicó Intrusos, Pérez afirmó que la relación se terminó.

“Lamento decirles que se pudrió todo… Otra vez sola. Lo juro. Hizo algo que a mí no me gustó. Tenía horarios raros, me decía ‘dormí doce horas’, no me atiende el teléfono. Cosas que no se las cree nadie. ¿Quién duerme doce horas estando de vacaciones? ¡Nadie! Además, me manda un mensaje cuando se levanta y me vuelve a contestar a las tres horas”, agregó, picante.

Cuando le preguntaron: “¿Te cagó?”, Sol respondió con honestidad brutal: “Yo creo que sí”.

