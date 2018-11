Y continuó: "La policía que estaba en ese momento dio como respuesta 'igual era una persona mayor' y lo más raro fue que cuando mi abuela tiene el accidente, sonó el teléfono de mi casa y me avisan 'tenés que venir al Bocalandro'. Acá me dicen que tu abuela tuvo un accidente, pero no me dijeron que ella ya había fallecido".

"Llame a mi papá y se fue corriendo al hospital, cuando llegó mi abuela estaba con la sangre y la ropa puesta, no hicieron nada. Figura que tuvo el accidente a las 6.30 de la mañana y murió a las 12 del mediodía. ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo?", exclamó y se preguntó mientras se secaba las lágrimas.

Por último, la ex chica del clima explicó lo que su abuela representaba para ella y la admiración que tenía por Legrand: "Yo lloro cada vez que me acuerdo de ella. Cuando yo era chiquita me encantaba bailar y actuar. Vivía con nosotros, entonces era como mi mamá también y mi abuela quería que yo esté en el Bailando. Era fanática tuya (por Mirtha Legrand)".

