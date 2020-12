Espectáculos LMNeuquen Sol Sol Pérez se suma a la lista de famosos que quieren un cargo político

La conductora de Canal 26 admitió que en un futuro le gustaría dedicarse a la política para transforma el país.







Sol Pérez opinó sobre el presente social y económico de Argentina y lanzó una sorprendente revelación. La conductora confesó que en un futuro quiere tener un cargo político para poder cambiar la realidad del país.

"Me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro. Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva", explicó Sol en Nicole al mediodía (KZ0).

"Me parece que ocupar un cargo político tiene que venir por el lado de querer cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar, y no hablo de planes de ayuda económica, sino planes a futuro que puedan cambiar la realidad. Estamos todo el tiempo metidos en una rueda donde se vuelve a repetir todo el tiempo la misma situación y hay gente que ya no puede salir de eso", agregó la ex Chica del clima.