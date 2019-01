Y siguió: "Me dijeron que Nacha Guevara me trata de borracha, no me nombra pero dice eso. La voy a llamar un día y vamos a ir a comer".

A los pocos minutos de mencionar a su amiga en la entrevista, Moria salió al cruce desde su cuenta de Twitter. "Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo, no tendrías que haber venido a INTRUSOS cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído #HiceActing #EsaPsicopateada berreta", tiró La One -como se bautizó ella misma-.

Y continuó: "Hacela con otra mami y agradecé que gracias a @nachaguevara y a mí lograste sobresalir con tu obvia performance de víctima... Algo me queda claro #SosMalaActríz #NuncaTeCreíNada #Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con @nachaguevara y conmigo #hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada...".

Y concluyó, hiriente: "#ByeSol atravesada x el eclipse #Celebrá con tetrabrik".

¿Saldrá Nacha también a responderle a Solita?

