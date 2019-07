Asombrada

Consultada por la llamativa decisi√≥n de la producci√≥n de Showmatch, uno de los cronistas del ciclo habl√≥ con la ex de Mariano Balcarce, que se mostr√≥ sorprendida por la noticia. ‚ÄúQue sea quien quiera la producci√≥n, yo no me meto con eso‚ÄĚ, dijo Pampita con su caracter√≠stica sonrisa. Y cuando le preguntaron qu√© le parec√≠a Nicole en el jurado, sin ponerse picante expres√≥: ‚ÄúYo no opino‚ÄĚ.