Minutos después, y aún más enojada, la esposa del cantante de cumbia El Dipy regresó a escena para enfrentarse directamente a Latorre. “Lo que me pasa es que me pusieron a una mina que pudo hacer toda una nota, matarme y decir de todo como lo hizo ayer en el programa de Moria, y yo no me puedo defender”, arrancó la rubia, dando a entender que tenía poco tiempo para contar su historia. “Atrasa muchísimo lo que hace Yanina. Me parece terrible que se siga culpando a la mujer en los tiempos que corren. Vos me estás culpando por el tema del juicio y mi problema es con Screpante, ya no es con Lavezzi”, siguió Diarco.

“A mí me parece que la que atrasa sos vos y te lo digo de verdad porque me caés bien. No podés meterte con una mujer que hipotéticamente fue cornuda. No podés venir al programa de chismes más visto de la televisión argentina a decir que te acostaste con Lavezzi hace cinco años para joder a una chica y entrar al Bailando”, respondió Yanina.

En ese momento, la discusión fue subiendo de tono y De Brito se vio obligado a cerrar su magazine en total silencio y saludando a la cámara.

LEÉ MÁS

¿Tinelli la obligó? Las redes ardieron por el llamativo pedido de disculpas de Matilda a Flavio Mendoza

El Marginal estrena episodio y tiembla el prime time