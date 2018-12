Suar, sobre Darthés: "Me da pena y mucho asco"

"Sabía que lo que decía Calu era verdad", afirmó, y explicó que en esa oportunidad, en una charla privada, Darthés le dijo que "no era cierto" y, como le anticipó su intención de "judicializar" el tema para aclarar su situación, él dudó "entre lo ético y lo judicial" y aceptó mantenerlo.

Embed Adrián Suar, productor de Simona, habló luego de las denuncias de Thelma Fardín contra Juan Darthés: "No lo volvería a contratar" pic.twitter.com/HGANWNeKef — A24.com (@A24COM) 17 de diciembre de 2018

"Para mí fue dificilísimo. Me debatí mucho interiormente. Hoy, con la foto final, con esta foto trágica de Thelma, me doy cuenta que hice una evaluación totalmente equivocada", reconoció.

Resaltó que tras los hechos denunciados en los últimos días contra Darthés, su conclusión es que hizo "una evaluación equivocada" en su momento, aunque subrayó: "Yo no soy la Justicia".

"No es que a Calu no la defendí. Esto pasó hace seis años y no pasó en Pol-ka. No es que no le creí: no pude hacer nada", agregó. Consultado sobre la respuesta pública del actor tras conocerse la fuerte acusación de Thelma Fardin respaldada por el colectivo Actrices Argentinas, Suar expresó que lo que dijo le "pareció una vergüenza" y que le "dolió".

"Me da pena, me da asco, mucha tristeza. Esta es una profesión que amo mucho", concluyó.

LEÉ MÁS

"Terminó mal", la confesión de Adriana Varela sobre un viejo romance con Darthés

Tras la denuncia de Thelma Fardín, ¿Juan Darthés elige el exilio?