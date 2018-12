"Sí, fui pareja, pero no vine a hablar de eso. Terminó mal. Lo conocí hace veintipico de años, pero terminó mal, definitivamente, y no lo vi más", contó Varela.

Y agregó: "Es una historia que me pertenece también a mí, hay un vínculo 50/50 y por lo tanto no voy a tirar todo… es otro caso. No quiere decir que no recuerde, recuerdo todo. Pero yo era muy joven, él era más joven aún, pero hace rato que no lo reconozco, no es la misma persona que yo conocí".

Cuando Novaresio la interpeló acerca de si había habido violencia en el vínculo, La Gata fue tajante: "No importa".

Acá, el testimonio de Adriana Varela:

Embed

LEÉ MÁS

Piden cancelar show de Babasónicos por denuncias de acoso sexual

Los ex Patito Feo se juntaron en apoyo a Thelma