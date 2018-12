"Salimos a bailar a Club Zone y fuimos especialmente porque tocaba Babasónicos. A Macarena y a mí nos gustaba mucho la banda. Otra amiga (de 18 años) nos acompañó para salir, nada más. Cuando terminó el show nos quedamos un rato ahí. Un hombre se acercó y le preguntó a la amiga que nos acompañó: '¿Querés subir a conocer a los integrantes de la banda?'. Ella respondió: 'Bueno, subo si suben mis amigas también'", contó hace unos días Florencia, sobre el episodio que sucedió en 2013 en Club Zone, un boliche de la localidad bonaerense de San Miguel.

"En el lugar estaban los integrantes de la banda y había muchas mujeres, también había chicas que aparentaban tener nuestra edad e incluso menos edad, es decir que eran menores. Nos dimos cuenta que se trataba de mujeres y de chicas del boliche a las que también habían invitado a subir. Del otro lado había una puerta que daba a una habitación, ahí era donde pasaban los integrantes de la banda a mantener relaciones sexuales con las mujeres", añadió.

Florencia y Macarena aseguraron que con el baterista de la banda, Diego Castellanos, las incitó a consumir drogas y que insistió ante su negación. También señalaron que Dárgelos le dijo a una de las chicas: "Hermosa, apoyame todas esas tetas".

"Adrián también entró con una mujer al cuarto. Se promovía que consumiéramos alcohol, drogas, y tuviéramos sexo con los integrantes de la banda, cuando algunas eran menores de edad. Nos dimos cuenta de esa situación, nos sentimos incómodas y nos fuimos", agregaron las jóvenes.

Entrevistado por el diario español El País, el vocalista de la banda desestimó las acusaciones categóricamente. Me contaron que alguien entró en un show a un camarín hace muchos años y vio algo. Es un relato como la película de The Doors. No les hicieron nada, no acusan de nada", manifestó Dárgelos.

"Tienen que hacer una causa legal si ellas creen que pasa eso. No es serio. No se puede ir y tirarle a cualquiera una bola de basura. Tienen que hacer causas legales para comprobarlo. Yo tengo una trayectoria enorme sobre que soy homosexual y tampoco me defendí de eso", sostuvo el cantante en una polémica defensa.

En tanto, Romina Behrens, vicepresidenta de Conmujer, habló del recital de la agrupación en Rio Gallegos y explicó: "La contratación de Babasónicos se conocía desde hace tiempo y las denuncias son recientes, así que lo que hicimos fue poner en conocimiento a las autoridades y pedirles que den de baja al show porque pretendemos un municipio que esté del lado de las mujeres".

Según informó la dirigente, la primera respuesta que dio el municipio "fue la dificultad que tienen de rescindir un contrato a tan poco de la fecha del espectáculo, pero de todas maneras entendieron la gravedad y se comprometieron a revisar la posibilidad".

Desde el municipio, los anuncios del denominado Paseo 133 Aniversario confirman una programación de espectáculos que inicia hoy con la presentación de Lali Espósito y cierran el martes Los Tekis, entre los artistas nacionales.

Behrens explicó que "la idea era evitar que vengan y en ese sentido ya hicimos lo que se pudo, hasta ahora sin obtener una respuesta oficial, pero de todas maneras la fecha de Babasónicos es mañana así que ahí veremos lo que sucede".

"En el caso de concretarse la actuación, estoy segura de que las mujeres organizadas van a estar haciendo alguna acción directa", añadió.

