Suárez no puede salir del country por un cordón sanitario

El ex Belgrano no podrá sumarse el próximo lunes a la primera práctica del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, en el regreso a los entrenamientos luego de casi cinco meses debido a la pandemia. Los cordones sanitarios que realiza el COE en todos los sectores donde se detectan brotes del virus implican que mientras dure la medida se establece la restricción de la circulación de personas al máximo, y en el caso de este country no podrá utilizarse la cancha de golf, canchas de fútbol, club house, piletas de uso común y demás espacios comunes del barrio.