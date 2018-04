"Sueño con jugar el Mundial y ganar la Copa con River"

“Primero, estoy contento por el presente y disfruto el día a día de estar acá en River. Después están las ganas y el sueño de estar en la Selección, de ser llamado. Yo trabajo y me esfuerzo para eso. La fe y la ilusión están intactas”, expresó Armani en rueda de prensa. “Puede ser que me juegue en contra no haber hecho el proceso de la Selección ni atajar en Europa, pero seguiré trabajando para tener esas posibilidades. Tengo el sueño de estar. Mantuve el nivel en todos estos años y lo sigo haciendo. No hay que conformarse”, añadió el arquero.

Armani aclaró que no habló con nadie. “No estoy al tanto de las charlas con Sampaoli. Un llamado de él sería muy importante y muy grato, pero nadie habló”. Con respecto a si podría tener la nacionalidad colombiana y jugar el Mundial para el seleccionado cafetero, explicó: “El tema de la selección colombiana es así: yo empecé los trámites de nacionalidad el año pasado por mi señora, que es colombiana, y mi futuro es vivir ahí. Por eso, no me comuniqué con nadie de Colombia”.

