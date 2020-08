Susana Giménez reveló que Mirtha "está muy triste"

Susana Giménez hizo un live con el Puma Rodríguez y reveló que Mirtha Legrand no la está pasando bien durante la cuarentena. "Ella nació para trabajar y ahora no puede y la tiene mal", le expresó Susana al cantante, que había pregunta por el ánimo de la Chiqui . Desde que comenzó la pandemia, Mirtha se encuentra aislada en su casa.

Susana agregó que otro de los motivos por los que La Chiqui no está atravesando por su mejor momento es el aislamiento social obligatorio, que le impide conducir Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha. “Nos hablamos por chat, y está muy muy triste. Sobre todo porque no puede trabajar. Ella nació para trabajar y ahora no puede y la tiene mal”, remarcó Susana Giménez.

En un momento, el cantante venezolano le contó de sus ganas de poder tener una charla con Mirtha, aunque sea en un vivo de Instagram: “El tema es que ella es muy coqueta. Yo soy más bestia, no tengo problema. Me pongo los anteojos y ya salí”, dijo, y siguió: “Ella, si no tiene peinador o maquillador, no te sale. El otro día estábamos hablando y me dijo ‘te dejo porque llegó mi peinadora’. ¡Me encantó! Y yo le dije ‘Te amo, sos lo más’. Es divina”.

021-TV-07082020F3.jpg Susana Giménez hizo una entrevista con su amigo el Puma rodríguez.

En otro pasaje de la charla, Susana hizo referencia a su situación sentimental. “Amé mucho, viví una vida maravillosa, pero me tocó esta parte de estar sola y la verdad es que me gusta mucho. No peleo con nadie, hago lo que quiero, apago el televisor a las 5 de la mañana, nadie me dice nada, estoy bien. Ya no me acuerdo cuando tuve mi último novio, pero ya hace un buen tiempo. Mejor sola que mal acompañada”.