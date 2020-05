Susana Giménez se quebró al aire al despedir a Goldie Legrand

Con la voz entrecortada, Susana relató cómo se enteró del deceso de Goldie: “Lo peor fue cuando me enteré, me llamó la Chiqui y yo empecé a gritar como loca y ella también y yo tenía miedo que le haga mal. Ella me decía: me va a hacer mal, me va a hacer mal”, agregó la conductora.

Además, Susana contó que Goldie no sufrió y falleció en su cama, sin sentir nada, pero reconoció que su preocupación principal es Mirtha. “Yo sé que está con Marcela pero es muy duro, eran una sola persona. No existen personas así, era muy cálida. Por eso Dios la premió con una muerte así, se acostó y no sintió nada”, detalló.

Macelo Tinelli la despidió en las redes

Tras conocerse el fallecimiento de Goldie, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes. Uno de ellos fue el de Marcelo Tinelli, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Mi enorme cariño para @mirthalegrand en este duro momento. Se fue su hermana Goldie, una mujer maravillosa, generosa y atenta como pocas personas. Mi amor para toda la familia”.

marcelo tinelli on Twitter Mi enorme cariño para @mirthalegrand en este duro momento. Se fué su hermana Goldie, una mujer maravillosa, generosa y atenta como pocas personas. Mi amor para toda la familia @nachoviale @ViaJuani y @MTinayre https://t.co/3JWkaA5N35 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 1, 2020

