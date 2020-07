Sylvester Stallone: De actor porno a estrella de Hollywood

Michael Sylvester Gardenzio Stallone nació en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 1946. Su debut cinematográfico, en momentos que sufría graves penurias económicas, fue en el cine porno, precisamente en una película llamada The Party at Kitty and Stud's (1970), conocida en español como El semental italiano.

Stallone en "Bananas".

Pero apenas un año más tarde, Sylvester Stallone pudo salirse de la industria porno con una breve aparición en el filme Bananas (1971), del reconocido cineasta estadounidense Woody Allen, en el que interpreta a un delincuente que ataca y roba a las personas de un autobús, entre los que se encuentra el propio Allen.

Fue en 1976, cuando a Sylvester Stallone le llega la fama internacional, fue con la película “Rocky” allí interpreta al boxeador Rocky Balboa. Fue tal el éxito del filme que se convirtió en una saga que continuó durante toda su carrera: Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), Rocky Balboa (2006), Creed (2015) y Creed II (2018).

A continuación te mostramos una de las escenas más recordadas de la franquicia, de la película Rocky II.

Rocky II entrenamiento latino HD

Luego de Rocky llegó una nueva saga conocida por todo cinéfilo, en la que Stallone interpreta al veterano de la Guerra de Vietnam John James Rambo. Inicio con First Blood (1982), y el éxito se continuó con otras cinco entregas: Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo II y Rambo III (1988), John Rambo (2008) y Rambo: Last Blood (2019).

Una de los filmes más citados es Cobra, el brazo fuerte de la ley (1986), dirigida por George P. Cosmatos con las actuaciones de Stallone, Reni Santoni y Brigitte Nielsen, quien entonces era esposa del actor.