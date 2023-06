Tacho Riera explicó para qué usa sus conocimientos en astrología sobre las mujeres

Nadie puede dudar que Tacho Riera es un actor de pura raza, caminando por los pasillos de la televisión desde pequeño, pasó por todos los formatos, desde telenovela, hasta teatro y cine. Esto, sumado a que es parte del mundo del espectáculo desde hace más de 20 años, hizo que todo el mundo supiera cosas de su vida, sin embargo, hasta ahora, no se sabía su gran pasión por la astrología.

“Estudié astrología, por ejemplo. Arrancó todo gracias al gran Augusto Fernández: cuando empecé a estudiar con él, vinculaba todo el tiempo la astrología a la actuación y a mí me llamaba la atención y un día le pregunté si para ser actor había que estudiar astrología. ‘Definitivamente’, me respondió. Y al otro día empecé a estudiar en Casa Once, y descubrí ese mundo que me copó”, admitió Tacho Riera.

“Me cambió la visión de todo y encontré palabras para ponerle a cosas que no sabía cómo nombrar. Y también me volvió mucho más empático porque puedo entender por qué una persona reacciona de determinada manera. Además, hago análisis por ciclos y sé por qué determinadas personas se están acercando a mí en determinado momento, y qué energías me traen. Uso la astrología como autoconocimiento”, agregó el actor.

Tadcho Riera 2.jpg

“En los últimos años se hizo muy popular y muchos tocan de oído y está buenísimo, aunque a veces no hay buenas interpretaciones. Soy muy inquieto, hago surf, boxeo, fútbol, jiu jitsu; me gustan todos los deportes. Me gusta mucho viajar: el año pasado pude ir a Qatar para ver la final del mundo y estaba en la tribuna detrás del arco cuando Messi metió el último penal. Fue una locura”, relató.