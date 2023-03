Tamara Paganini confesó qué haría si se entera que Marcelo Corazza "tocó" a su hijo

La ex participante y mediática hizo un vivo en su cuenta de Instagram donde dejó su opinión expresa, la cual fue muy dura y sin pelos en la lengua respecto a lo que pasó. “Yo, Tamara Paganini, no lo puedo creer, lo conozco a Marcelo, lo quiero a Marcelo, sé lo bueno que es, lo compañero que es, las veces que estuvo para mi sin necesidad de estar, viste lo que es un buen hombre”, arrancó el inicio del video.

Pero a pesar de ese comienzo sutil, luego agregó palabras duras y de manera contundente dijo: “Ahora, si el día de mañana a mí me demuestran que Marcelo estuvo tocando a mi hijo de 14 años yo le doy un tiro en la frente, perdón si incito a la violencia pero es lo que a mí me pasaría”.

Paganini también habló en Intrusos en la tarde del lunes, donde disparó: “me enteré por un productor. Y dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error. Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un 'perejil'”.