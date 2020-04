"Tenemos al virus tan cerca que asusta"

“Mi función es transportar recursos humanos (médicos) e insumos. Vengo de buscar alcohol en gel de Junín de los Andes. Ellos tienen un laboratorio allá y nos están proveyendo al hospital de Zapala. Estoy llevando médicos a Aluminé, de Loncopué. Otro compañero y yo somos los choferes de la zona sanitaria 2 que cubre varios hospitales (de Zapala, Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Aluminé, Las Lajas, Loncopue y El Huecú)”, así comenzó contando detalles de su labor el Pitu Castro, uno de los formadores de Marcos “Huevo” Acuña.

Son días agitados no solo para Zapala, ciudad que hace varios días se encuentra convulsionada por los casos positivos de coronavirus desatados desde que se contagió un hombre de 69 años, del paraje rural La Buitreta, que aún se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital local, sino también para Castro, quien vive de cerca la pandemia. “Conozco a un amigo de la infancia que dio positivo en coronavirus y que, gracias a Dios, ya está saliendo. Es joven y, poco a poco, está volviendo a comer. Es familiar del hombre de 69 años que está internado en el hospital de Zapala. Trabaja en un comercio de acá y es hincha de Don Bosco. Estoy muy sensible porque ando por la ruta y uno no sabe en qué momento te podés contagiar”, destacó uno de los máximos ídolos de El Barrio.

Este hombre, que combina el fútbol con la salud hace 20 años, observa un panorama complicado: “Ver que hace poco tiempo el virus estaba del otro lado del mundo y hoy lo tenemos tan cerca, asusta. Más allá de lo que suceda en estos días, esto le va a cambiar la vida a muchas personas”.

Como técnico de fútbol utilizó términos de este deporte para definir la situación que se vive con la pandemia. “Esto no es un juego. Se está muriendo gente. Hay que quedarse en casa. Es un partido muy difícil y hay que jugarlo en equipo”, afirmó.

Teniendo en cuenta este minucioso cuidado que mantiene el técnico de Don Bosco, le generan enojo algunas situaciones que ve en lo cotidiano. “Me indigna ver gente que es sancionada porque andan en la calle. Me encantaría poder quedarme en mi casa pero tengo que salir a trabajar”, dijo.

Por último, Pitu comentó el protocolo personal que realiza luego de cada jornada laboral, al arribar a su hogar: “Lo que noto en la gente es mucho miedo pero sabiendo que la prevención es clave. En mi caso, apenas llego a casa lavo las zapatillas con lavandina, me saco la ropa afuera y entro directamente a bañarme. Luego tengo contacto con mi familia”.

Extraña al club

El entrenador extraña su rutina futbolera, pero, por ahora, la salud es lo primero. ¿Cómo y cuándo volverá el fútbol? Nadie sabe y nadie se anima a poner fechas. Lo cierto es que el Pitu sabe que hará cuando vuelva la actividad.

“No veo la hora de volver al club y juntarme con los jugadores, darle un abrazo a cada uno. Hace casi seis años que estoy al frente del plantel. El día a día lo extraño. El club es mi segunda casa. Cada tanto le mando un mensaje al equipo para que se cuiden y cuiden a su familia, todos son unas grandes personas”, cerró.

“Voy a donar sangre a Máximo”

Al igual que muchas personas solidarias que ayudaron a Máximo Sales, el biker de siete años que requiere mensualmente de transfusiones de sangre, Néstor Castro, en cuanto viaje a capital, se acercará a donar. “En el primer viaje en la semana que me toque ir pasaré a donar sangre a Máximo. Soy factor 0 positivo”, contó.

Para donar, deben acercarse a la Clínica Raña (Mendoza 381). Los factores que requiere son 0 positivo y negativo.

LEÉ MÁS

"El miedo no me lo quita nadie, están en juego nuestras vidas"

Los clubes empiezan a bajar sueldos y arde Agremiados