"Tengo fe en recuperar al mejor Matías Sosa"

El 3 de enero se pondrá en marcha el ciclo, aunque en las pocas horas que el marplatense estuvo en la ciudad comenzó a trabajar.

Ayer a la mañana mantuvo un desayuno de trabajo con Cristian Servera, el profe que ya estaba en la estructura albinegra y ahora pegará al salto al grupo profesional. Mientras, la CD cumplía con el pedido del técnico, que quería mantener un diálogo personal con Matías Sosa.

Así fue como llegó el mediocampista ofensivo a La Visera. A puertas cerradas y en el vestuario local, mantuvo un ida y vuelta refundacional con Botella.

“Lo conozco a Sosa, confío en él. Tengo mucha fe en que lo vamos a recuperar”, reconoció en diálogo con este medio, mientras volvía en auto a Tandil, su lugar de residencia. Luego siguió con el kinesiólogo Jorge Figueroa, a quien pidió un informe detallado de la actualidad de César Medina. “Quiero que Medina esté sano. Me aseguraron que sí, así que en ese aspecto me quedé muy tranquilo”, reconoció el entrenador. El capitán albinegro ya dejó atrás la fractura de peroné que lo mantiene alejado de las canchas desde septiembre. Terminó el 2017 entrenando con sus compañeros y arrancará el 3 con todo.

Sin dinero, no hay refuerzos

En materia de refuerzos, la subcomisión fue clara ante la falta de dinero. Además, las condiciones contractuales para los eventuales nuevos nombres son muy complejas. “Hay un buen plantel. Más allá de no haber clasificado, son buenos jugadores. Los dirigentes fueron claros en las pautas y nos adaptaremos”, anticipó Botella, que igual guarda esperanzas.

Con las fiestas de fin de año en el medio, ya hubo un acuerdo con Servera para que haga llegar de manera personal un plan de trabajo específico a los jugadores. “La idea es que vuelvan todos bien para comenzar a trabajar a nivel colectivo”, dijo.

El primer partido será nada menos que ante Roca por la Copa Argentina, sólo 16 días después de conocerse con el grupo. “Nos vamos a concentrar casi con seguridad en la semana previa a la Copa. Arrancamos con todo y lo sabemos. Como en la vida, cuando te golpean tenés que levantarte rápidamente”, soltó a modo de arenga. “Hay que trabajar para intentar ganar la zona de la reválida y volver a entusiasmarse con el ascenso”, soltó.

San Pedro

“Es un técnico de renombre en la categoría”

Tras la salida de Henry Homann de la dirección técnica, el momento de Cipolletti a nivel deportivo pedía por soluciones expeditivas.

Ofertas no faltaban, pero en la dirigencia había un solo nombre que generaba consenso. Duilio Botella era el faro y hacia allí se entablaron las negociaciones. “Desde un primer momento mostró mucho interés en venir a trabajar con nosotros. Las impresiones son muy buenas”, reconoció Guillermo San Pedro, presidente del grupo de trabajo.

“Entendió y aceptó el momento. Es un técnico de renombre en la categoría que nos da tranquilidad. Como nosotros, confiamos en el grupo de jugadores que tiene el club y esperamos que salga todo bien”, deseó el directivo.

Y en cuanto a las arcas del club, San Pedro resaltó que lograron mantener el presupuesto. “No estiramos ningún número de lo establecido. Esto nos da previsibilidad y tranquilidad”, reconoció el dirigente.

Reválida: en la fecha 2, derbi en La Chacra

Neuquén

El Consejo Federal dio a conocer el fixture que le dará continuidad al Federal A a partir del 4 de febrero. Tanto Independiente como Cipolletti serán parte de la reválida dentro de la zona 1, junto a Sansinena, Deportivo Madryn y Rivadavia de Lincoln.

El clásico se jugará en la segunda fecha, con el Rojo de local. En tanto, los neuquinos debutarán visitando a Madryn y los rionegrinos recibirán a Sansinena en la jornada inicial, mientras que el Deportivo (segunda fase) visitará en su debut a Estudiantes de Río Cuarto.

El Rojo ante Ferro y Cipo contra Roca por la Copa

Se dieron a conocer los primeros cruces de la Copa Argentina, que comenzarán el viernes 19 de enero y tendrán revancha el martes 23. Independiente y Cipo arrancan de local.

Neuquén

Se sorteó el fixture de la Copa Argentina y los preparadores físicos de Independiente y Cipolletti rápidamente empezaron a sacar cuentas para que sus jugadores lleguen de la mejor manera a los cruces del viernes 19 de enero.

El Rojo se medirá contra Ferro de Pico en La Chacra por la ida de la primera fase. La vuelta será el martes 23 de enero en General Pico. Cipolletti jugará contra Deportivo Roca en La Visera y definirá la serie en el Luis Maiolino. Los ganadores de esa llave se enfrentarán en la segunda fase de la Copa Argentina. Para definir la localía en esta instancia, se tomarán en cuenta los puntos obtenidos en la primera fase del Federal A y la posición que ocuparon en dicho grupo. El que tenga menos puntos será local el partido de ida.

2 veces se enfrentaron los equipos en el A. Siempre ganaron los locales: Ferro 2-0 al Rojo y la vuelta, Independiente 4-2. Cipo venció 2-1 a Roca de local y cayó 3-1 afuera.

Para alquilar balcones

El Rojo tendrá un duro rival como Ferro de Pico, clasificado a la segunda fase del Federal A, aunque con el antecedente fresco de haberlo derrotado 4-2 en La Chacra.

Por su parte, Cipolletti, que tendrá el debut en el banco de Duilio Botella, jugará un partido de alto vuelo contra Roca. No sólo porque es el clásico, sino porque es el rival que lo dejó fuera de la segunda fase del Federal en una pelea mano a mano que tuvieron hasta la última fecha.

Las emociones fuertes se pueden dar en la segunda fase con el derbi entre el Rojo y Cipo si ambos ganan sus series.

El León tendrá desquite copado ante Sol de Mayo

Deportivo Rincón jugará por primera vez en su historia la Copa Argentina y su rival será el equipo de Viedma, con el que perdió la final por el ascenso al Federal A.

Neuquén

Todo Deportivo Rincón todavía se lamenta haber quedado a las puertas del Federal A. La final que perdieron por penales contra Sol de Mayo en Viedma quedó en la retina de los hinchas, el cuerpo técnico y la dirigencia.

Sin embargo, el León tiene un nuevo objetivo de gran relevancia para la institución, teniendo en cuenta que por primera vez en su historia jugará la Copa Argentina.

Y como para ponerle más emoción al encuentro, el rival será Sol de Mayo, su reciente verdugo. El conjunto petrolero debutará de local el viernes 19 de enero por la primera fase de la Eliminatoria B. La vuelta será en Viedma cuatro días más tarde, el martes 23.

El ganador de la llave jugará contra el que pase en la serie que jugarán Ferro Carril de Olavarría y Racing de Olavarría.

En caso de que el León pase, la localía contra cualquiera de los equipos de Olavarría se definirá de acuerdo con los puntos obtenidos en la primera fase del Federal B y la posición que ocuparon en dicho grupo. El que tenga menos puntos será local el partido de ida.

Otros duelos

Los otros cruces por la zona del representante neuquino son entre Camioneros e Independiente de Chivilcoy; San Jorge ante Achirense; Racing de Córdoba frente a Sarmiento; Huracán de San Rafael contra Peñarol de Chimbas; el clásico formoseño entre San Martín y Sol de América, y el salteño entre Central Norte y Pellegrini.