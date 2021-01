“Estoy enamorada y pienso que voy a querer tener hijos con ella”, confesó Leticia Siciliani hace dos semanas sin dar demasiada información sobre su pareja . La figura de MasterChef Celebrity volvió a hablar sobre su relación, y explicó por qué aún no se muestra en los los medios con su pareja: “A mi novia no la expongo ni en las redes ni en la televisión, pero porque ella no eligió la vida pública como yo. De manera que nosotras seguimos nuestra vida igual pero la cuido en ese sentido”, comenzó diciendo la actriz. En diálogo con Catalina Dlugi para el programa “Agarrate Catalina” (La Once Diez), Leti luego mostró otra vez su deseo de formar una familia. “Tengo la vara muy alta, lo trato en terapia porque mis viejos están hace 40 años juntos y siguen enamorados como si fueran novios hace un año. Inconscientemente sentís un poco que querés eso. Yo tengo un ejemplo de familia que es hermoso”, resaltó la hermana de Griselda.

En cuanto al momento en el que reveló a sus padres su orientación sexual, Leticia remarcó: “Cuando les conté a mis viejos mi orientación sexual estaba angustiada por lo que sentí que les había ocultado. Cuando les conté, ellos se lo tomaron bien, siempre quisieron que yo esté bien y sea feliz. Cuando lo supieron lo recibieron con un poco de incertidumbre porque yo se los conté con mucha angustia, pero no por contarles sino porque sentía que se los había ocultado”. “Igual habían sido seis meses nada más que llevaba con una chica, mi primera novia, y yo recién me había descubierto. Pero ese proceso me daba la sensación de haberlo ocultado y me angustiaba, pero ellos me bancan siempre, como a todos mis hermanos y hermanas”, dijo Leti, quien en 2019 estuvo en pareja con Delfina Martínez.

p26-f2-farand(SCE_ID=483808).jpg

En la recta final del reality

Leti Siciliani se encuentra en la recta final del reality culinario. Y si bien los programas ya fuerongrabados y aún no trascendió quiénes arribarán a la final, Rodrigo Lussich reveló que Telefe habría grabado dos finales para que no se filtre el ganador del certamen. “Hay que decir que el programa ha terminado las grabaciones y va a terminar a mediados de este mes. Ahora vamos a hablar de los finalistas, pero hay rumores de que grabaron dos finales. Una cosa insólita”, dijo Lussich.