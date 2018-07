"No es magia, existe. Y no es que va a existir a partir de que se legalice. Por lo menos se van a tener número, estadísticas", postuló la chef que se hizo famosa a partir de sus programas en el canal El Gourmet, mientas La Chiqui asentía con una sonrisa.

"Por lo menos vamos a saber qué provincias tienen más problemas con la mortalidad o con el embarazo adolescente", remarcó y la anfitriona lanzó: “El interior está muy contra”, "No, no, no… yo voy todo el tiempo al interior", contrapuso Lepez. "Voy a Salta, Jujuy, Formosa y no pasa eso", sostuvo al tiempo que Mirtha insistía: "Si, si si". "Las manifestaciones han sido multitudinarias", añadió haciendo referencia a las movilizaciones "Provida" con los pañuelos celestes. "También lo han sido las otras", replicó Lepes haciendo alusión a la de los pañuelos verdes.

"Yo tengo una cosa que se llama objeción de conciencia y no lo voy a cambiar, sentenció la diva de los almuerzos. "Pero vos no lo vas a practicar y no lo vas a hacer. No podemos hacer como que eso no pasa", contestó la autora del libro Comer y pasarla bien.

Mirtha no quiso rendirse y expresó en forma tajante: "Desde el momento de la concepción hay un ser humano". "Pero no somos filósofos y no somos creadores. Somos personas. Queda clandestino. Sigue habiendo negocios millonarios a costa de que se mueran mujeres”, dijo con vehemencia Narda y Legrand intentó sanjar la discusión al señalar: "Nadie me va a convencer. Respetá mi manera de pensar, yo respeto la tuya. Es una cuestión generacional también y es una cuestión de opiniones".

"No estoy de acuerdo con que es una cuestión generaciones y no es una cuestión de opiniones. Acá en la mesa sí, pero si un senador vota en base a las opiniones que escuchó y no en base a datos concretos de la Organización Mundial de la Salud, de los Ministerios, de lo que dicen los médicos; que renuncie", pidió la cocinera.

Ahí fue cuando Sol Pérez, quien también estaba en la mesa como invitada, se metió en la discusión. "Tienen que votar en función a la realidad del país. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se necesita una solución ahora", aclaró la Chica del clima y continuó haciendo énfasis en el rol del Estado.

"Y la gente que no tiene medios ¿qué hace? ¿Va a un hospital público que no tiene ni gasas, qué los médicos no atienden?", dijo Sol Pérez

"Sabés cuantas leyes hay que no se ponen en práctica porque no hay forma, porque el Estado no tiene plata o la tiene y la invierte en otra cosa?"Y la gente que no tiene medios ¿qué hace? ¿Va a un hospital público que no tiene ni gasas, qué los médicos no atienden?", inquirió fijando la vista en Narda.

"Van a ir a un lugar clandestino a que se lo haga una señora que no estudió nada. Eso pasa y va a seguir pasando querida. No digas cualquier cosa corazón", replicó Narda.

"Van a ir a un lugar clandestino a que se lo haga una señora que no estudió nada. Eso pasa y va a seguir pasando querida", contrapuso en forma irónica la especialista en cocina. "Y bueno va a seguir pasando, van a seguir muriendo", insistió Sol y Narda, disparó: "No digas cualquier cosa corazón. Yo entiendo lo que decís", dijo resignada Lepez compartiendo las críticas hacia el Estado pero disintiendo profundamente con la idea que de que da igual la ley por las condiciones de muchos hospitales públicos.

"Bueno, pero están opinando lo mismo", comentó Mirtha para dar por terminado el entredicho.

