Aprovechando la oportunidad de hablar con Ileana Celotto, secretaria general del gremio de los docentes universitarios de la UBA, los panelistas del ciclo discutieron el proyecto.

Sin embargo, Nicole Neumann, integrante del staff en contra de la legalización del aborto, se cruzó duramente con Celotto. Es que la mujer aseguraba que "todas las mujeres, de todo el país", algo que no le gustó para nada a la modelo.

"No te estoy diciendo que tenés que abortar. Pero no impliques con tu posición que un montón de mujeres, con los métodos más terribles, terminen muriendo", lanzó la gremialista, furiosa contra la ex de Fabián "Poroto" Cubero.

Nicole le respondió: "Lo que yo creo es que hay que prohibir esas formas precarias de aborto, por supuesto. Creo que lo que ya está legalizado, que es en casos extremos como los de violaciones en los que se puede realizar un aborto como corresponde, está bien. Pero sino hay que apuntar a la educación y a la anticoncepción. Porque uno no puede tampoco decidir libremente sobre la vida de otro ser, eso hay que pensarlo antes en un punto".

Retrucando su respuesta, Celotto manifestó que hay médicos y biólogos que aseguran que "una semilla no es un árbol", por lo "que una vida no es en el momento en el que se une el óvulo y un espermatozoide". "Lo están queriendo poner hasta la semana 14 de gestación, que ya hay un corazón que late, es como mucho. Para eso hay una pastilla del día después, hay otras formas de cortarlo antes y no llegar a un punto en el que late un corazón", agregó la blonda.

"No la permiten ni la autorizan la pastilla del día después. Y hablás de violaciones cuando es muy difícil comprobarlas. Una violación puede ser en un marco de una pareja", finalizó la sindicalista.

