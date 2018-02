Tevez, sobre Lautaro Martínez: "Contra Unión no tocó una pelota"

Carlitos dijo que “la joya” racinguista aún necesita más ruedo para estar en el Mundial y que la semana pasada “no tocó una pelota”.

Las declaraciones del Apache seguro dejarán mucha tela para cortar teniendo en cuenta su deseo de estar en Rusia 2018.

El atacante fue muy duro contra la posibilidad de que Lautaro Martínez sea convocado y dijo: “Hoy ponemos a Lautaro Martínez y la semana pasada no tocó la pelota ante Unión. De local, la rompió, hizo tres goles y ya está en el Mundial".

Pero sus dichos no quedaron ahí y le tiró un “palito” al crack académico por su juventud: “Tenés que llevar hombres al Mundial. Se gana con hombres, gente que va al frente en todas y que tiene experiencia en mundiales”.

En un intento por no levantar repercusión, Carlitos dijo que “el pibe la rompe” pero agregó que "uno tiene que tener nivel parejo para poner en duda al técnico” en consonancia con sus declaraciones recientes en las que sostenía que no se la iba a poner fácil a Sampaoli.

Quizás el ex Shangai Shenhua pretende darle un mensaje a Sampa y no bajarse de su candidatura para el Mundial ya que Lautaro es un competidor directo por un pasaje a Rusia. ¿Quién le dará más dudas al casildense para estar en la próxima Copa del Mundo?

