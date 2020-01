Thelma Fardín respondió a las duras críticas de la denunciante de Rago

p25-f02-espe(SCE_ID=390410).jpg

Consultada sobre si el colectivo emitirá un comunicado sobre la denuncia contra Pablo Rago, Fardín explicó: "A mí no deja de sorprenderme esto. La primera preocupación debería ser que el Estado se ocupe de esto, no si Actrices Argentinas, que es una colectiva que ni siquiera tiene personalidad jurídica, hizo o no hizo algo. Nosotras trabajamos constantemente con casos que no necesariamente involucran nombres que a los medios le interesan y por eso no trascienden. Pero nuestro trabajo es cotidiano y constante. Y tampoco nos interesa ceder a las presiones mediáticas. Si no, nuestra agenda estaría marcada por las presiones", remarcó.

En cuanto a si el colectivo siente presiones, la actriz expresó: "A mí en particular no me gusta entrar en la lógica del apriete y el apure como nos quieren hacer entrar tantas veces. Estoy muy tranquila, como cada una de mis compañeras, de cuán grande es el trabajo que hacemos, cuán a voluntad es, la falta de recursos que tenemos y, así y todo, cómo seguimos poniéndole energía y tiempo. Es una decisión propia".

