"Tía, mamá mató a papá", el relato de las 185 puñaladas

“Fueron 22 años de calvario el que vivieron mi hermana y mi sobrina, de torturas. Hasta la obligaba a Paola a prostituirse en la Ruta 8. Pedimos que sean liberadas”. María la hermana de la mujer que mató al marido contó algunos detalles

“Me dice ‘tía, tengo miedo’. Le dije ‘quedate tranquila, todo va a pasar’”. María dijo que no fueron hacia la casa por temor a que fuera peor para su hermana y recordó que le preguntó por sus hermanitos y que Milagros le dijo que estaban durmiendo pero que su papá, Alberto Elvio Naiaretti (46), “se dormía, se despertaba y seguía peleándola a la mamá”. Al otro día, “a las 6.40” le sonó el teléfono y era otra vez Milagros. “Me imaginé en la cabeza que me iba a decir ‘mamá está muerta’. Pero me dijo: ‘mamá mató a papá, vení por favor, te necesito’”, repasó María.

“Fueron 22 años de calvario”, dijo la mujer. Su hermana había denunciado a su pareja por amenazas de muerte y violencia de género. Según el relato de la familiar, el esposo la obligaba a prostituirse. La propia mujer confesó haber cometido el crimen, mientras que la Justicia analiza si la hija colaboró en le hecho. Según la autopsia posterior, 119 de las 185 puñaladas se concentraron entre la zona del pecho, mientras que el resto afectó a distintas partes del cuerpo. Al parecer, fueron cuatro las puñaladas mortales, ya que el resto fueron superficiales.