Tiembla Mauricio

Un desembarco explosivo en la pista del “Bailando 2017”. Naiara Awada, la sobrina rebelde de la primera dama, anunció que será parte del certamen que conduce Marcelo Tinelli. “Todavía no puedo confirmar nada hasta que no firme el contrato”, aclaró la joven de 23 años, aunque aseguró que pondrá el gancho en los próximos días.

“Soy re consciente de a lo que me expongo; si no, no lo haría. Sé todo lo que implica estar en el ‘Bailando’, lo pensé mucho”, aseguró y añadió: “El año pasado también me lo habían propuesto, pero ahora siento que es el momento. Supongo que todo estará bien”.

Es que además de las típicas polémicas con los participantes y miembros del jurado, la actriz tendrá que hacerse cargo ante las cámaras de su vínculo con la familia presidencial y de su postura ideológica que está en las antípodas del gobierno de su tío. De hecho, hace unas semanas reveló: “Desde que saludé a Cristina por Twitter, Juliana no me habla”. “Pasó mi cumpleaños y no recibí mensaje de ella por primera vez en muchísimo tiempo”, precisó.

Sexo oral

Además de su costado político molesto para el matrimonio presidencial, Naiara también causa revuelo con sus infidencias sexuales. Hace unos días habló sin tapujos de sus preferencias en la cama. “En el sexo soy rebelde y curiosa, me gusta investigar y se pueden incluir terceros. El sexo oral es clave, es una de las cosas que más me gusta”, avisó.

“El tema del tamaño importa. Me dicen ‘anaconda’ porque siempre tuve la suerte de estar con dotados”, expresó. Sin embargo, advirtió que algunos hombres “tal vez tienen algo enorme y no saben cómo usarlo”.

Luego reveló: “Me ofrecieron sexo por 80 mil dólares. Fue un magnate ruso, multimillonario. Cuando lo escuché me di vuelta y me fui como una diosa”.

Actualmente Naiara se sumó al elenco de 27, la película dirigida por Nicanor Loreti protagonizada por Sofía Gala, Antonio Gasalla, el Polaco y Peter Capusotto. El film está basado en la trágica historia de estrellas de rock como Kurt Cobain, Jimi Hendrix y Amy Winehouse.

Papá kirchnerista

El cuñado díscolo del Presidente

Alejandro Awada expresó su apoyo a las políticas del kirchnerismo en más de una oportunidad. Cuando Macri llegó a la presidencia, el actor prometió: “Por respeto a mi hermana, por mucho tiempo no voy a hablar sobre el gobierno”. Al parecer, su hija tomó la posta.