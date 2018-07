"Me encanta porque primero lo conocí bastante a Luis Miguel. Yo era amigo de Hugo López (ex representante de El Sol), el otro día hablé con Lucía Miranda y nos vamos a juntar, entonces hay una historia que me llega muy de cerca”, dijo Tinelli.

“Me parece muy bien esto de mostrar en Netflix a los cantantes latinoamericanos. Forman parte de mi vida, del arranque laboral mío, de la productora, cuando yo estaba en Ritmo de la Noche. Ver una serie como la de Luis Miguel… me gusta verla, aún con los errores de continuidad que a veces encuentro, pero está muy buena la trama”, sostuvo.

Luego sorprendió al revelar sus deseos de producir series para la popular plataforma digital. “Cuando veo esas series, me encantaría producir para Netflix también con algún otro ídolo latino”, adelantó.

“A mí alguien que me gustaría producir una serie sobre la vida de Ricky Martin. Me parece sumamente interesante la vida de Ricky. Que bueno que los cantantes latinoamericanos tengan algo así en Netflix”, especificó.

“Me encantaría tener a Ricky en el programa. Es un amigo, lo quiero mucho, empezó con nosotros en el año 91 o 92, cuando empezó a venir al programa. Imaginate cantando Fuego contra fuego… me encantaría hacer algo con él”, agregó.

Consultado la posibilidad de que su vida sea reflejada en una serie, expresó: “Sí… pero me parece que todavía no da para una serie para Netflix. Luis Miguel y Ricky Martin son grosos en toda latinoamérica, uno es más local”.

Embed

Por otro lado, Tinelli contó que se encuentra negociando con el manager de Shakira en Argentina, Marcelo Figoli para que la barranquillera pueda estar en el primer programa del Bailando.

"La idea que tenemos es la de armar un apertura con famosos. Tenemos muchas ganas de que pueda abrir nuestro programa. sería un sueño, algo diferente para nosotros. Me encantaría que estuviera, sería un lujo",afirmó.

Embed

La última vez que Ricky Martin visitó ShowMatch fue en el 2015. En tanto, Shakira participó en el programa a partir de una entrevista en Punta del Este en 2013.

Embed

Embed

LEÉ MÁS

Otra revelación de los padres de Luis Miguel: pareja abierta y swinger

Tinelli atendió a Fede Bal