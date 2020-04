Tini dará un concierto vía streaming el próximo domingo

Por este motivo el próximo domingo 19 de abril a las 18 horas Tini dará un recital en vivo con el fin de apoyar a la Cruz Roja Argentina, en el marco del invaluable trabajo que dicha institución viene realizando durante la pandemia del Covid-19.

Desde la cuenta @tinistoessel, podrá verse el concierto de la artista quye este año ya edito los singles "Recuerdo" junto a los venezolanos Mau y Ricky, y "Ya No Me Llames" junto al colombiano Ovy On The Drums.

