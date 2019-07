Su hija, Mercedes Sarrabayrouse, y sus nietos, Manuel y Lucía Celasco, estarán presentes en el estudio que el canal preparó para la diva en la localidad bonaerense de Martínez.

"La gente se tiene que divertir y tener una sonrisa en la cara. No quiero hablar de política. El público está harto de escuchar a los opinólogos que no saben nada y hablan y hablan… Yo, por el contrario, quiero que tengan un poco de relax y alegría. Que descansen y no estén pensando en las cuentas que hay que pagar a fin de mes", le dijo Su al medio Teleshow, con lo que indicó que en este año electoral los políticos no serán parte de su living.

Aunque el tinte político estará en el humor, con la sección “Susana 2019” -en referencia a las elecciones- y con ella en el sillón de Rivadavia.

Ricardo Montaner, Lizy Tagliani, Juan Minujín, Paula Chaves, Soledad Pastorutti, Jorgelina Aruzzi, Marta Minujín, Luis Novaresio, Roberto Funes Ugarte y Patricio Giménez, son algunas de las figuras que estarán en el sketch inicial. Además, Flavio Mendoza será el protagonista, junto a Susana, de un musical fuera de serie.

Roberto Moldavsky protagonizará los momentos humorísticos del ciclo. Además, Susana entregará más de 6 millones de pesos en efectivo y grandes premios en el ya clásico llamado telefónico.

LEÉ MÁS

Marcelo Iripino: "Lloré muchísimo cuando renuncié a lo de Susana"

"Carlos y yo tuvimos una sola escena de violencia"