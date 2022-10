Tini paró su show y lanzó: "Las opiniones del resto me hacen más fuerte"

Tini no suele hacer este tipo de cosas, pero evidentemente la joven se hartó de los comentarios ofensivos y decidió hacer una reflexión al respecto.

Claro que también lo hicieron Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González quienes sin saber que el micrófono abierto cuestionaron el cuerpo de la cantante. “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire; sé que mis compañeras también están sacando un comunicado, pero de mi parte quiero pedir disculpas”, dijo Vera.

Rodríguez también hizo referencia al tema: “Quiero pedir disculpas por mi comentario desafortunado, fue un error, lo acepto y lo admito. Me va a dejar una gran lección. Jamás estuvo en mi intención dañar a nadie. Fue algo que no lo pensamos”.

"Me siento mal, me siento arrepentida. Realmente fue un comentario fuera de lugar. Fue algo que hicimos sin pensar. Bromeamos. Uno, de repente, hace cosas que no siente y que no piensa. Y quería pedirles disculpas públicamente”, expresó González.