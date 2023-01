Tini Stoessel lloró desconsoladamente por un importante motivo

Hablando un poco más del tema, Tini no pudo evitar su emoción: "¡Estoy muy nerviosa! Me emocioné, ¡qué bolu…! Me emocioné. El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron, y tenerlo y presentarlo me emociona".

La cantante tuvo un 2022 muy movido, tanto por su carrera como por su romance, y este 2023 lo inició en medio del fuerte conflicto entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, por lo que no es extraño que tenga la emoción a flor de piel, más si tenemos en cuenta lo importante que se volvió el futbolista en su vida.

“Creo que una de las cosas que más me enamoraron de Rodri es su manera de ver la vida y la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes”, contó hace poco en una entrevista y agregó: “También me enamoró la manera que tiene de cuidar a las personas que ama, el amor que tiene por su familia, sus hijos y sus amigos de toda la vida”.

“Es un tipo muy positivo, súper tranquilo. A veces, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me dice ‘pará, che, te estás olvidando de este lado que es mucho más increíble’. Es un tipo que me levanta y me saca una sonrisa constantemente”, cerró.