Tini Stoessel metió la pata y deslizó su amor por Sebastián Yatra

Ante una consulta por su reacción cuando escucha una canción de Sebastián Yatra y la posibilidad de encontrarse en las letras, explicó:"Escucho una canción de mi ex y hay mucho cariño . Hemos vivido cosas muy lindas, siempre me ha gustado su música y si se trata de una canción que yo conozco es con mucho amor".

“¿De qué ex estamos hablando?”, indagó entre risas la entrevistadora y Tini se mostró sorprendida cuando reconoció que había metido la pata. "Ah, ¿yo metí la pata sola? ¿Pero cuál fue la pregunta? Yo dije, mi único ex que canta es Sebastián Yatra. Ay, bueno, si no bórrenla. No, nada, nos queremos y nos llevamos bien", dijo la flamante novia del futbolista de la selección argentina.

No es la primera vez que Tini responde al vínculo que quedó con su ex Yatra. Lo mismo ha hecho Sebastián cuando visitó a Susana Giménez en Argentina y se refirió a la cantante con mucho cariño y admiración. Todo indica que las cosas, pese a que el amor se terminó, quedó muy bien entre ellos.

¿De Paul tendrá celos?