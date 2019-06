Que sí, que no, que me voy para allá, que me quedo acá. Después de idas y vueltas inacabables, los partidos políticos nacionales definieron este miércoles a la medianoche sus alianzas de cara a las próximas elecciones presidenciales, que el 11 de agosto tendrán su primera escala con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).