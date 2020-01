Todo mal: ex líder de Las Culisueltas denunció a sus viejas compañeras

Además, la artista criticó la decisión del productor y dj, KRPRO, en su momento en la agrupación, de seguir realizando covers en vez de dejarles grabar nueva música, de su autoría. "Yo quería llevar a la agrupación a otro nivel", afirmó.

"Después entendí que ellos estaban viendo el negocio, que era hacer covers y salir a robar. No tengo nada contra los covers, pero era al principio, luego era ser nosotras", reclamó. También contó que en los últimos shows que hicieron, ella salía última porque parecía que a sus compañeras les molestaba que la gente gritara su nombre.

Kitty, por otro lado, reveló que la productora le hizo grabar una participación junto a un artista internacional y le pidieron que lo hiciera sola porque sus compañeras no cumplían con los cánones impuestos de belleza. "Me decían que estaban gordas y no sabían bailar, comentarios repudiables y machistas, una razón más se sumaba para alejarme de ese entorno", contó la ahora solista.

"Ustedes no son culpables de las internas", había dicho horas atrás, dirigiéndose a sus seguidores. "Ustedes no son culpables del mal manejo y poco profesional de ciertas personas", reiteró. Para terminar de romper relaciones, Kitty borró casi la totalidad de sus fotos de Instagram.

Para generar un gancho con el público, la banda versionó "La Cobra" de Jimena Barón, y fue furor en las redes. Luego siguieron con covers de "Aserejé", "Toma que toma" y "Perreito", entre otros.

