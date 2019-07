En diálogo con LM Cipolletti, Tortoriello expresó que durante estos cinco meses que quedan hasta finalizar la gestión, Di Tella está invitado para que pueda empaparse de todas las cuestiones municipales antes de asumir su cargo en diciembre.

“Di Tella puede venir cuando quiera para conocer las situaciones de la ciudad, para que arranque con todos los conocimientos posibles, y que no le pase lo que me pasó a mi hace tres años: el 9 de diciembre de 2015 recibí el Municipio media hora antes de ir a jurar como intendente. Pedí acceder a la información varios meses antes y nunca lo logré. No me dejaban ponerme al tanto de nada. Fue lamentable”, rememoró.

Además, recordó que el día de su asunción, unos minutos antes de jurar, recibió la llave de la oficina y de un escritorio, pero nada más.

“No me dejaron ni siquiera participar en el armado del proyecto de presupuesto del 2016 que iba a ejecutar yo como administrador de la ciudad. Ahora espero que Di Tella y quien designe como secretario de Hacienda puedan participar completamente del armado del Presupuesto 2020, porque son ellos quienes lo van a ejecutar. Tienen las puertas abiertas al municipio”, explicó el jefe comunal, mostrando una actitud conciliadora.

“No puedo tener una actitud egoísta y dejarlos entrar recién el día que asumen. Es muy importante que la realidad la conozcan de manera anticipada para que la transición sea lo menos traumáticamente posible para que la ciudad siga funcionando”, afirmó.

Tortoriello añadió que, pese a haber perdido las elecciones, continuará trabajando con las mismas fuerzas hasta el último día, y que se enfocará en presidir el PRO a nivel provincial y encarar una campaña para volver a la intendencia en 2023.

Le echó la culpa de la derrota al aparato

El intendente Aníbal Tortoriello estaba muy confiado en su victoria. Asegura que los sondeos realizados horas antes de las elecciones lo daban cómodamente arriba. Sin embargo, terminó perdiendo por poco más de 200 votos. El motivo, según él, fue el aparato de Juntos Somos Río Negro, que se movilizó “a full” el 23 de junio y que terminó volcando la balanza. “Hubo mucho acarreo, compra de votos, robo sistemático de boletas en muchas escuelas. Todas esas cosas fueron decisivas”, aseguró.