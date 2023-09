Toti Pasman criticó a Cavani y lo comparó con otro cuestionado de Boca

En su análisis, Pasman señaló que Cavani , a pesar de haber llegado a Boca con la misión de marcar goles que lleven al club a la séptima Copa Libertadores, no está cumpliendo ese rol de manera efectiva.

El periodista criticó la falta de contundencia del uruguayo, afirmando que " Lo extraño es la función del uruguayo dentro del campo de juego. No juega como un 9 de área" y rara vez dispara al arco.

Pasman rememoró algunas oportunidades de gol que Cavani ha desperdiciado desde su llegada al club, incluyendo un tanto que se perdió en su debut contra Nacional y un cabezazo que fue salvado por el arquero Arias en el partido ante Racing. A pesar de su sacrificio y esfuerzo en la cancha, el periodista insiste en que los goles son lo que se espera de Cavani.

Sin embargo, el periodista también destacó las cualidades personales de Cavani, describiéndolo como "un fenómeno, perfil bajo, profesional, solidario y un ejemplo". Sin embargo, enfatizó que el delantero aún no ha logrado cumplir con las expectativas de los hinchas de Boca en cuanto a su capacidad goleadora.

El análisis de Pasman ha generado diversas opiniones en las redes sociales, donde algunos usuarios han expresado su desacuerdo con la comparación entre Cavani y Soldano.

Aunque Franco Soldano fue objeto de críticas durante su tiempo en Boca, algunos argumentan que Cavani tiene condiciones distintas y que su desempeño podría mejorar si recibe un mayor apoyo de sus compañeros en el campo.

“Soldano no tocaba una pelota, y las que tocaba, las daba mal... si Almirón no le da funcionamiento al equipo, obvio que Cavani no va a rendir como puede”, le respondió un usuario de twitter, mientras que otro agregó: “No podés Toti”.