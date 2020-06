"Si decido venir a hablar es justamente para aclarar eso porque la gente de Canal 26 son lo máximo, jamás me dieron ninguna pauta, ponete esto, no te pongas esto. La verdad es que me tratan como a una hija, estoy aprendiendo un montón, mis compañeros son excelentes. Y no, no me bajan ninguna línea de qué me tengo que poner y qué no. Vi programas que decían que eran cosificadores y nada que ver", arrancó diciendo la ex participante de Gran Hermano.