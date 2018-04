Allí, la mediática involucró a la gerenta de contenidos de América, Liliana Parodi, Enrique Pinti y los periodistas Alejandro Fantino, Carlos Pagni, Oscar González Oro, Ernesto Tenembaum y Juan Cruz Sanz en el entramado de corrupción de menores que involucra a jóvenes futbolistas de Independiente.

En diálogo con Jorge Lanata, el hermano de Juanita Viale hizo una autocrítica y pidió disculpas por haber invitado a la explosiva mediática al ciclo y asumió la responsabilidad, tratando de despegar a La Chiqui.

“Mirtha está mal. La culpa la tengo yo, pero muy difícil en un programa en vivo. Nos equivocamos. No es responsabilidad de Mirtha sino de la producción", aseguró.

"No le saco el culo a la jeringa y pido disculpas por eso. Como producción podemos haber fallado. Tenemos más de 250 invitados en el año. Le pueden achacar muchas cosas a Mirtha. Le armamos un programa a Mirtha con el cual no se sintió cómoda y se notó. Se sintió avasallada en ese momento. A mi conductora no le di las herramientas adecuadas”, agregó.

"Nunca existió la intención nuestra de hacer daño. El programa siempre se caracterizó por tener una gran libertad... han pasado millones de invitados y se acatan todas las voces", señaló y añadió: "No tengo idea qué es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicio ni conozco a nadie".

"Quizás esas personas que me acusan de hacer una operación, me encantaría que me ayuden a dilucidar si esto lo fue, porque si lo fue me gustaría no volver a caer en la trampa", dijo el empresario que en 2016 estuvo bajo la lupa mediática ante la escandalosa contratación que realizó su consultora SVGV S.A. (Salem Viale González Villanueva) con el Estado para asesorar comunicacionalmente a la dirección de Fabricaciones Militares por 1,5 millones de pesos en un momento que el Gobierno comenzaba a realizar despidos en la empresa estatal.

“Nosotros no avalamos absolutamente nada. Durante el año pasado muchos programas la llevaron a Natacha Jaitt. Yo no soy un bicho raro. Si me preguntas hoy, el programa a mí no me gustó”, dijo Viale y reconoció que se dejaron llevar por la batalla del rating.

"Nos enceguecimos. Si vos tomás el rating de El Trece, los peores del años son en Pascuas y el Día de la Madre. Me parece que nos enfermamos por eso y nos equivocamos"

"Quiero pedirles disculpas a todos los nombrados porque no corresponde. Esto es responsabilidad mía como productor", insistió.

Cena atragantada