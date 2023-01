Tras la inesperada separación de Juana Viale, quién se va a quedar con la famosa casa circular

La propia Mirtha Legrand se mostró sorprendida con la noticia, ya que a pesar de que no confirmó ni desmintió nada, con una frase dejó en claro que la relación entre Juana Viale y el arquitecto está más que terminada. "No, no se, ella no cuenta nada", dijo Mirtha cuando le preguntaron. "Cuándo usted dice que no sabe no dice que no...", insistieron. "Ella no cuenta nada", volvió repetir la Chiqui. "O sea que puede ser pero usted no sabe", volvieron a preguntar los periodistas. "Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa", cerró la conductora en ese momento.