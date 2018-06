Tras la pelea con Pampita, Sol Pérez pidió vacaciones

La situación arrancó el martes cuando Sol Pérez hablaba sobre el tema del aborto. Pampita la cortó y ella se enojó. La rubia después pidió disculpas y describió a Carolina como una "buena compañera". Pero el miércoles se le sumó otro cruce con Barbie Simons, quien le contestó de manera fuerte a Sol por expresar sus molestias por tener poco tiempo para desarrollar los temas serios que trata el programa.

"Entonces andate a trabajar a un noticiero", le habría dicho la otra rubia, enojada. "En todo caso si alguien me tiene que hacer una observación es Pampita o la producción, no vos", le habría respondido la chica del clima a la amiga de la conductora de Telefe.

Tras el momento tenso, la producción armó una reunión y le llamó la atención a Sol por hacerle caras a Pampita al aire y por este cruce que tuvo con Barbie fuera de aire.

PrimiciasYa.com se comunicó con Barbie, quien señaló: "no voy hablar de este tema ya que tengo cosas más importantes a qué dedicarme". Además, según pudo averiguar ese portal, Sol pidió tomarse unos días de descanso para definir si continuará o no en el ciclo. "Últimamente no la vengo pasando bien", habría manifestado ella.

