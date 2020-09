Tras la propuesta de los delivery, dieron marcha atrás con la regulación

Centenario , por ahora, no tratará la regulación del servicio de delivery. Los dos proyectos , uno del oficialismo peronista y otro de la concejal de Juntos por el Cambio-NCN, Valeria Garay, no tendrán tratamiento en el Concejo Deliberante.

“Es real el ingreso de dos proyectos tendientes a abrir un proceso de análisis y debate sobre la actividad de reparto, pero de ninguna manera esos proyectos tendrán tratamiento durante este año, ya que la situación en la que vivimos no permite esa decisión”, indicó Pieroni, en declaraciones oficiales. Incluso, ayer el presidente del cuerpo había afirmado en la radio municipal: “Es una noticia falsa”, al mismo tiempo que agregó que “hay gente dedicada a transmitir noticias falsas y a crear más conflictos”.

Lo cierto es que los dos proyectos (del oficialismo y parte de la oposición) ingresaron el pasado 10 de agosto en plena cuarentena con números correlativos, 422 y 423. Y tenían el Ok para el debate en la comisión. La iniciativa no tenía, aún el aval del MPN y el partido vecinal, Somos Centenario.

En horas de la mañana, unos 40 repartidores salieron de la plaza Los Pioneros y marcharon hacia la Municipalidad, donde con aplausos y consignas pidieron ser escuchados. A u grupo lo recibió el intendente Bertoldi, la secretaria de Gobierno, Tanya Beroldi y el mismo Pieroni.

reclamo repartidores delivery centenario

Centenario no tiene una ordenanza de regulación del servicio de delivery, pero estos dos proyectos cayeron, al parecer, en el momento más duro e inoportuno e la cuarentena y, además, en un contexto sanitario donde la ciudad supera los 450 casos de coronavirus activos.

De fondo también hay otro debate, en medio de la pandemia el crecimiento del sistema de reparto y mensajería en medio de la cuarentena, y el arribo de compañías como Rappi, Pedidos Ya y Glovo, además de las encomiendas que se envían por Mercado Libre. También, hay otras plataformas locales, como Llegooo, en medio de este debate.

“Soy de Centenario, hace un año y medio que me quedé sin trabajo y gracias a Dios que tengo los pies y las manos limpias y sanas, cocinamos y salimos a repartir para a mantener a cuatro personas, pero me da bronca porque este gobierno está haciendo escondidas cosas para beneficiar a gente de ellos. No hacen nada por el pueblo, la gente sale a hacer esto porque no queda otra”, dijo a LM Neuquén Carlos Veloso, un repartidor de la localidad.